«РИА Новости»: израильская авиация атаковала базу ВВС на юге Сирии

Самолет ВВС Израиля атаковал военный аэродром Халхала в расположенной на юге Сирии провинции Сувейда. Об этом вчера вечером сообщил источник «РИА Новости». По его словам, на территории объекта возник сильный пожар, были слышны звуки взрывов.

До этого о масштабной атаке израильских истребителей и ударах по более чем 250 военным целям в Сирии после произошедшей в арабской республике смены власти сообщалось в начале декабря 2024 года. Источник в израильских оборонных структурах тогда назвал это одной из крупнейших наступательных операций в истории военно-воздушных сил еврейского государства.

Подробнее о том, как Израиль творил новую историю региона,— в материале «Ъ» «Большая ближневосточная волна».