Генштаб армии Чада заявил о нормализации обстановки в столице страны

Ситуация в столице Чада Нджамене стабилизировалась после попытки дестабилизации, заявил представитель Генштаба вооруженных сил страны. Правительство сообщило о гибели одного человека при нападении на президентский дворец, ликвидировано 18 нападавших. Данные привело агентство AFP.

«Никаких причин для беспокойства нет. Ситуация находится полностью под нашим контролем, попытка дестабилизации обстановки пресечена»,— приводит слова представителя Генштаба портал Alwihda.

Вечером 8 января группа вооруженных людей пыталась атаковать территорию вблизи президентского дворца «Тумай», военные смогли отразить нападение. Дороги к резиденции главы государства были перекрыты, к месту событий стянули армейские подразделения. Очевидцы сообщали о появлении колонн военной техники, в составе которых были танки.

Как следует из материала, сейчас жители столицы направляются на митинг в поддержку президента Чада Махамата Деби. В момент ЧП он, по информации «Аль-Арабии», находился во дворце. Телеканал отметил, что за нападением стоят боевики-исламисты из террористической группировки «Боко Харам».

Чад, расположенный в Центральноафриканском регионе, регулярно сталкивается с атаками террористов, особенно у озера Чад, где «Боко Харам» в последние годы наращивает активность.