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Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад

Несмотря на сложные погодные условия 8 января, петербургский аэропорт Пулково продолжает работать в штатном режиме, сообщили «Ъ-СПб» вечером в среду в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов проводятся противообледенительная обработка самолетов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи»,— уточнили в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, на момент подготовки материала задерживается вылет лишь одного рейса — авиакомпании «Победа» в Челябинск.

Напомним, что 8 января в Петербурге в очередной раз объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда, снега и обледенения. «Ъ-СПб» писал, что ухудшение погодных условий в город принес циклонический вихрь.

Андрей Цедрик

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