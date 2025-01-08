«Парма» обыграла «Химки» в матче за Кубок страны

В первом матче 1/4 финала Кубка России баскетбольный клуб «Парма» обыграл на выезде БК «Химки», выступающий в Суперлиге. Встреча завершилась победой пермской команды со счетом 73:61.

Самыми результативными в составе «Пармы» стали в этой встрече американские легионеры Алекс Хэмилтон и Ройс Хэмм, набравшие 23 и 16 очков соответственно.

Отметим, что за «Парму» выступают сегодня баскетболисты, поигравшие за «Химки»: Тимофей Якушин, Станислав Ильницкий, Александр Захаров и Дмитрий Чебуркин.