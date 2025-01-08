ЛУКОЙЛ пригласил «Казмунайгаз» участвовать в конкурсе на покупку НПЗ в Болгарии

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) пригласил казахстанскую госкомпанию «Казмунайгаз» принять участие в конкурсе на приобретение нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии. Детали участия в конкурсе и приобретения завода еще обсуждаются, рассказали в «Казмунайгазе».

«Казмунайгаз» уже владеет двумя зарубежными НПЗ: «Вегой» и «Петромидией» — они расположены в Румынии. В компании считают, что позволит расширить возможности компании на международном рынке, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу нефтяной компании.

Ранее болгарская «дочка» российского ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) Litasco опровергла сообщения о том, что нефтекомпания готовится к продаже завода катарско-британскому консорциуму Oryx Global. Завод в Бургасе принадлежит ЛУКОЙЛу с 1998 года. В октябре 2023 года власти Болгарии заявили о повышении тарифов на транзит российского газа. Позже болгарский парламент также принял запрет на переработку нефти из России на территории страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЛУКОЙЛ прощается с Болгарией».