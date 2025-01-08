США и Британия нанесли удары по столице Йемена

Линкоры США и Великобритании в Красном море нанесли ракетные удары по объектам йеменских хуситов (движение «Ансар Аллах») в столице Йемена — Сане, находящейся под контролем группировки. Также под обстрел попали объекты группировки в провинции Амран на северо-западе страны, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Лидер движения Абдул Малик аль-Хуси заявил, что удары пришлись на военный лагерь Джарбан в районе Санхан на юге Саны, а также по объектам механизированной бригады в районе Аль-Джабаль на севере провинции Амран. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что удары наносились по складам хуситов, где «хранится современное конвенциональное оружие». По их информации, эти объекты использовали для проведения атак на военные корабли ВМС США, а также торговые суда в Красном море и Персидском заливе.

В последний раз столица Йемена подвергалась ударам 31 декабря 2024 года. Al Mayadeen сообщал, что одной из целей был комплекс зданий Аль-Арди, где располагается Минобороны группировки. 6 января хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman в качестве превентивной меры: по их данным, американские войска готовили авиаудар по Йемену.

О конфликте на Ближнем Востоке — в публикации «Ъ» «Большая ближневосточная волна».