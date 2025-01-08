Исинбаева приехала в Волгоград на похороны своего тренера Трофимова

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на церемонию прощания со своим учителем, заслуженным тренером России Евгением Трофимовым. Об этом ТАСС рассказала олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, которая тоже находится на церемонии.

Попрощаться с Трофимовым приехали многие спортсмены, которых он тренировал в разное время, пишет агентство. Евгений Трофимов тренировал Елену Исинбаеву в 1997–2006 и 2010–2013 годах. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзовую медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Ранее иностранные СМИ писали о том, что Елена Исинбаева живет в Испании. В 2023 году деятельность госпожи Исинбаевой в МОК приостановили из-за проверки на ее причастность к ВС РФ. На фоне этого Елена Исинбаева заявляла, что ее звание майора носит «номинальный характер», а в том же году она удалила из соцсетей свою фотографию с президентом Владимиром Путиным, фото из поездки в Крым и пост с поздравлением экс-главы Минобороны Сергея Шойгу. Это вызвало негативную реакцию у представителей российской власти. В сентябре того же года МОК оставил российскую чемпионку в составе комиссии.