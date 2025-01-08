Белоруссия предложила России товарищеский матч по футболу в июне

Белорусская федерация футбола направила Российскому футбольному союзу предложение о товарищеском матче. Он может пройти в июне на новом стадионе в Минске, сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич «РИА Новости».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях FIFA и UEFA с февраля 2022 года. С тех пор Россия провела 13 матчей. В июне 2024 года сборная победила команду Белоруссии со счетом 4:0. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков в конце 2024 года говорил, что сборная России в первой половине 2025 года сыграет с командами из Европы.