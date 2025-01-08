Глава СК обратил внимание на нерасселение многодетной семьи в Тюмени

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Тюмени, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Многодетная мать детей от 6 до 15 лет, проживающая в аварийном доме по ул. Камчатской, обратилась в суд из-за требований застройщика выселиться из дома. Он был построен в 1974 году, а в 2018 году его признали аварийным. В декабре 2024 года была определена стоимость изымаемой жилплощади, но деньги семье так и не передали.

Руководитель СУ СК по Тюменской области обязан возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе его расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Капустина