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Глава СК обратил внимание на нерасселение многодетной семьи в Тюмени

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Тюмени, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Многодетная мать детей от 6 до 15 лет, проживающая в аварийном доме по ул. Камчатской, обратилась в суд из-за требований застройщика выселиться из дома. Он был построен в 1974 году, а в 2018 году его признали аварийным. В декабре 2024 года была определена стоимость изымаемой жилплощади, но деньги семье так и не передали.

Руководитель СУ СК по Тюменской области обязан возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе его расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Капустина

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