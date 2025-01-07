Морспасслужба увеличила число судов, очищающих акваторию Анапы

С момента крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе обследовано около 1,4 тыс. кв. км акватории Анапы, очищено 38,3 тыс. кв. м, сообщил Минтранс России. Морспасслужба усилила группировку судов, участвующих в очистке акватории, до десяти. Всего в зоне чрезвычайной ситуации работают 25 судов.

К поиску пятен на поверхности моря также подключили все гражданские суда, которые проходят рядом. Они передают информацию Морспасслужбе, специалисты выезжают на место и обрабатывают загрязнения биосорбентом. За последние сутки очищено 2,2 тыс. кв. м.

Водолазы Морспасслужбы, когда позволяет погода, погружаются на 17–23 м для обследования затонувших фрагментов танкеров. Выхода мазута пока не зафиксировано. Специалисты обследуют кормовую часть танкера «Волгогефть-239», которая находится на мели. Прорабатывается вопрос транспортировки мазута без ущерба экологии.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива 15 декабря. Оба танкера суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Крушение танкеров привело к загрязнениям акватории, побережья и гибели животных.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».