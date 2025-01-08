Роспотребнадзор нашел нарушения в ГЛЦ в Башкирии, где отравились москвичи

Специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на базе отдыха и в заведениях общественного питания горнолыжного центра «Уязы-Тау» в городе Октябрьском. Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале недели отдыхавшие на этой базе отдыха туристы из Москвы пожаловались на на плохие санитарные условия в гостевом доме и ухудшение самочувствия после приема пищи.

«В ходе проверки выявлены нарушения, на месте выданы предписания об устранении нарушений, проведена беседа с юридическими лицами, предложено провести профилактический визит»,— сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что контролируют ситуацию.

Компания представила в контролирующее ведомство план мероприятий, предусматривающий изменение технических и технологических процессов. Часть нарушений были устранены сразу же.

На этой неделе управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело в связи с пищевым отравлением туристов. По данным ведомства, в горнолыжный центр «Уязы-тау» приехали 15 москвичей. Симптомы ротавирусной инфекции появились у восьми взрослых и семеро детей.