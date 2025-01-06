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В Башкирии возбудили уголовное дело из-за отравления туристов

В городе Октябрьский возбуждено уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, 15 туристов из Москвы отдыхали на горнолыжном комплексе «Уязы-тау». Восемь взрослых и семеро детей после приема пищи пожаловались на ухудшение здоровья и обратились за медицинской помощью с признаками ротавирусной инфекции. Также туристы пожаловались на плохие санитарные условия в гостевом доме.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают также республиканские прокуратура и Роспотребнадзор.

Идэль Гумеров

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