В Башкирии возбудили уголовное дело из-за отравления туристов

В городе Октябрьский возбуждено уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, 15 туристов из Москвы отдыхали на горнолыжном комплексе «Уязы-тау». Восемь взрослых и семеро детей после приема пищи пожаловались на ухудшение здоровья и обратились за медицинской помощью с признаками ротавирусной инфекции. Также туристы пожаловались на плохие санитарные условия в гостевом доме.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают также республиканские прокуратура и Роспотребнадзор.

Идэль Гумеров