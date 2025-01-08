В море нашли якорь, который мог повредить кабели между Финляндией и Эстонией

Корабль ВМС Швеции HMS Belos, направленный ранее Минобороны королевства во исполнение финского запроса, извлек якорь танкера Eagle S, который мог быть причастен к повреждению кабелей EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Якорь нашли на глубине до 80 м. Точное место его обнаружения не называется. Шведские военные моряки передали якорь финским властям для проведения исследования. По предположению Центральной криминальной полиции, кабель мог быть поврежден именно этим якорем.

Кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, был поврежден в конце декабря. По версии Финляндии, шедшее под флагом Островов Кука судно Eagle S повредило его с помощью якоря. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах.

В причастности к ЧП подозревают восемь из 24 членов экипажа, им запрещено покидать страну до завершения следствия. Финская таможня не исключала связи танкера с перевозкой российских энергоресурсов. Вчера, 7 января, эстонская телекоммуникационная компания Elisa сообщила, что два подводных кабеля отремонтировали.