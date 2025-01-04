Швеция направит в Финляндию судно для расследования повреждения кабелей

Швеция получила от Финляндии запрос на помощь в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море. Минобороны Швеции направит для этого судно-спасатель подводных лодок HMS Belos.

«С момента обнаружения повреждения кабеля в Балтийском море мы заявляли, что Швеция готова помочь нашим соседям. Ситуация в области безопасности серьезная, и мы хотим укрепить безопасность и сотрудничество с соседями и союзниками»,— сказал премьер Швеции Ульф Кристерссон (цитата по AFP).

Кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, был поврежден в конце декабря. По версии Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука повредило его с помощью якоря. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Финская таможня не исключала, что танкер может быть связан с перевозкой российских энергоресурсов.