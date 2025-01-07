Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Витязем»

Наставник ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин похвалил своих подопечных за игру с «Витязем». Напомним, что матч закончился победой ярославцев со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

«Парни молодчики, порадовали болельщиков. Звено Шалунова пропускало смены в начале 3 периода, воспитательный момент? Немного хотели взбодрить команду. Начали хорошо, потом немного убаюкали нас. Нужно было разбудить. И парни среагировали хорошо, и звено Шалунова хорошо среагировало»,— прокомментировал господин Никитин.

В игре 7 января словацкий нападающий Рихард Паник отдал первую передачу в КХЛ, которая привела к забитой шайбе. Никитин объяснил, что и Панику нужна помощь от команды, и команда понимает, что должна помочь Панику адаптироваться.

10 января «Локомотив» сыграет дома со «Спартаком». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 34 матчах и проиграли в 10. На счету команды 70 очков.

Алла Чижова