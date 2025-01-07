В Ярославле «Локомотив» обыграл «Витязь» со счетом 3:0

В Ярославле ХК «Локомотив» одержал победу в матче с «Витязем» из Балашихи. Матч завершился счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра в Ярославле

Фото: Андрей Иванов Игра в Ярославле

Фото: Андрей Иванов

Все шайбы были заброшены в третьем периоде. Отличились Денис Алексеев, Максим Шалунов (реализация большинства) и Александр Полунин. За всю игру «Локомотив» получил лишь один штраф в начале матча — за нарушение численного состава. У соперника было два удаления.

10 января «Локомотив» сыграет дома со «Спартаком». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 34 матчах и проиграли в 10. На счету команды 70 очков.

Алла Чижова