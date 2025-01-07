Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП на Серовском тракте

Прокуратура Пригородного района поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП на 131 км автодороги Екатеринбург — Серов, в котором пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе в прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с Peugeot Boxer, в результате чего погиб пассажир Hyundai Solaris. «Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris, а также пассажиры Peugeot Boxer — девочка, 2016 года рождения, ученица 2 класса, и мальчик, 2020 года рождения, посещающий детский сад»,— добавили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства ДТП. «Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам проведения доследственной проверки»,— отметили в ведомстве.

В ГИБДД по Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что на месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

Василий Алексеев