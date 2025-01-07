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обновлено 13:47

В ДТП с пятью пострадавшими на Серовском тракте погиб пассажир

В Свердловской области Peugeot Boxer столкнулся с Hyundai Solaris на 132 км трассы Екатеринбург — Серов, сообщили в МБУ «Центр защиты населения». По данным организации, в Hyundai Solaris пострадал водитель автомобиля и пассажир, сидящий сзади. Пассажир, сидящий спереди, скончался на месте. Спасатели передали их сотрудникам скорой медицинской помощи.

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Фото: Сообщество МБУ «Центра защиты населения» во «ВКонтакте»

Фото: Сообщество МБУ «Центра защиты населения» во «ВКонтакте»

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Фото: Сообщество МБУ «Центра защиты населения» во «ВКонтакте»

Фото: Сообщество МБУ «Центра защиты населения» во «ВКонтакте»

В учреждении добавили, что в Peugeot Boxer пострадали водитель транспорта и двое детей. Отмечается, что спасатели также передали их работникам скорой медицинской помощи.

UPD. В ГИБДД по Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что на месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

Василий Алексеев

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