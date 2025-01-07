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Режим ЧС ввели в пострадавших от атаки украинских дронов домах Таганрога

Власти Таганрога ввели режим ЧС в отношении домов, которые пострадали от атаки украинских беспилотников в ночь с 4 на 5 января. Соответствующее постановление подписала глава города Светлана Камбулова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сообщается, что была сформирована специальная комиссия, которая осмотрела все пострадавшие дома и составила акты обследования. На основании этих данных будет принято решение об оказании пострадавшим материальной помощи.

Напомним, что массовая атака БПЛА произошла в ночь с 4 на 5 января. Всего силами ПВО было уничтожено 37 беспилотников в Таганроге, Тарасовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки пострадал семилетний ребенок в Неклиновском районе. Он находился в доме, который был поврежден обломками БПЛА. Его доставили в БСМП Таганрога, где оказали первую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Роман Никитин

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