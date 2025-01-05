Семилетний ребенок пострадал из-за атаки БПЛА в Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области пострадал ребенок семи лет в результате воздушной атаки. Он получил ранение, когда находился в одном из домов, поврежденных обломками БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Раненый ребенок был доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле восстановление здоровья раненого ребенка», — сказал господин Слюсарь.

Силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на 5 января. Всего было сбито 37 БПЛА в в Таганроге, Тарасовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

Ранее власти Неклиновского района показали фото последствий атаки беспилотников.

Анастасия Казуков