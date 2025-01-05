Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:20

Семилетний ребенок пострадал из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Ребенок ранен при ночной атаке 37 БПЛА на Ростовскую область

В Неклиновском районе Ростовской области пострадал ребенок семи лет в результате воздушной атаки. Он получил ранение, когда находился в одном из домов, поврежденных обломками БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Раненый ребенок был доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле восстановление здоровья раненого ребенка», — сказал господин Слюсарь.

Силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на 5 января. Всего было сбито 37 БПЛА в в Таганроге, Тарасовском, Неклиновском и Миллеровском районах.

Ранее власти Неклиновского района показали фото последствий атаки беспилотников.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...