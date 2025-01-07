Путин созвонился с 15-летней участницей «Елки желаний» из ДНР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с 15-летней жительницей Горловки (ДНР) Ариной Порхал. До этого господин Путин исполнил ее желание в рамках акции «Елка желаний».

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Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В открытке, которую снял с елки президент, ученица гимназии написала о том, что мечтает побывать в Санкт-Петербурге. «В телефонной беседе президент поинтересовался, как проходит ее поездка. Девочка рассказала, что она была на "Щелкунчике" в Мариинке, посетила ледовое шоу, была в Царском Селе, была на экскурсии в Мариинском дворце»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»). Президент пообещал Арине, что ей организуют и экскурсию в Эрмитаж, добавил господин Песков.

«Елка желаний» проходит с 2018 года. В благотворительной акции участвуют дети от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных семей и сироты.