В Ростове задержали банду эвакуаторщиков-мошенников

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая занималась мошенничеством в сфере эвакуации автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Сообщается, что еще летом 2024 года в поле зрение полицейских попала организация, расположенная на улице Особенной, 54 в Ростове. Компания занималась эвакуацией автомобилей. По предварительным данным, ее руководитель и его подчиненные вводили в заблуждение клиентов при оказании услуг по эвакуации автомобилей.

«После буксировки автомобилей на стоянку организации заказчикам озвучивали сумму за услугу, во много раз превышающую ту, что была указана в прейскуранте цен. В случае если автовладельцы отказывались оплачивать завышенный счет, транспортные средства незаконно удерживались на территории объекта», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Всего сотрудники полиции выявили более 30 фактов преступления. Было проведено более 20 обысков в ходе которых сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли записи, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, электронные носители информации, печати, телефоны и другие документы. Также были изъяты 10 единиц спецтехники.

В отношении организаторов преступной схемы было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Организаторы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Сообщается, что они активно сотрудничают со следствием.

Сотрудники полиции проверяют других сотрудников организации на причастность к участию в преступлениях, а также ведут поиски других пострадавших.

Отметим, что ранее стало известно, что жертвой таких эвакуаторщиков стал волонтер из Курска Андрей Лямцев, который вез гумпомощь в зону СВО. Его машина сломалась под Ростовом 2 января этого года. Мужчина вызвал эвакуатор. Изначально ему озвучили сумму в 23 тыс. руб., но затем автомобиль отвезли на частную стоянку и потребовали за ее возвращение уже более 80 тыс. руб. Машину вернули после вмешательства врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

В Министерстве транспорта Ростовской области сообщили о планах разработать закон, регулирующий работу эвакуаторщиков. Там отметили, что жалоб на нечестную работу частных эвакуаторщиков становится все больше, а нормативных актов, регламентирующих их работу, нет.

Роман Никитин