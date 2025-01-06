Донской минтранс разработает закон об эвакуаторщиках после скандала с курским волонтером

Министерство транспорта Ростовской области совместно с законодательным собранием региона решили разработать закон, регулирующий работу эвакуаторщиков. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы минтранса региона, жалоб жителей на работу эвакуаторщиков становится всё больше. В частности, они «заламывают цены», и оказывают услуги не по фиксированной стоимости. «В первую очередь юридическая сторона конфликтов кроется в регулировании сферы частных эвакуаторов», отмечается в сообщении.

В настоящее время нет нормативных актов, регламентирующих работу эвакуаторщиков, кроме общих. В связи с этим будут разработаны предложения для изменения законодательства.

Напомним, ранее у волонтера из Курска Андрея Лямцева похитили машину. На ней он вез гумпомощь на СВО. Микроавтобус волонтера сломался под Ростовом 2 января, и он вызвал эвакуатор, чтобы доставить авто на СТО. Исполнитель согласился выполнить работу за 23 тыс. руб. Когда машина была погружена, он отвез ее на частную стоянку и потребовал за нее «выкуп» более 80 тыс. руб.

Машину волонтеру уже вернули после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на инцидент и лично связался с прокурором Ростовской области Романом Прасковым, чтобы в ведомстве приняли меры.

Анастасия Казуков