Курскому волонтеру вернули машину, отобранную под Ростовом

Волонтеру Андрею Лямцеву из Курска вернули автомобиль, похищенный под Ростовом. На этом авто он возил гумпомощь для бойцов СВО, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Сергеев, Коммерсантъ Фото: Максим Сергеев, Коммерсантъ

«Машину Андрею вернули. Уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство) возбудили. Спасибо прокуратуре за оперативную реакцию», — написал господин Хинштейн.

Машина волонтера сломалась под Ростовом 2 января, и он вызвал эвакуатор, чтобы доставить авто на СТО. Исполнитель согласился выполнить работу за 23 тыс. руб. Когда машина была погружена, он отвез ее на частную стоянку и потребовал за нее «выкуп» более 80 тыс. руб.

Александр Хинштейн обратил внимание на инцидент и лично связался с прокурором Ростовской области Романом Прасковым, чтобы в ведомстве приняли меры. По словам депутата, владелец похищенного авто несколько раз обращался в правоохранительные органы, но безуспешно.

Как сообщил Александру Хинштейну врио начальника ГУМВД по региону Владимир Савчук, будет проведена служебная проверка по факту нереагирования на заявление волонтера.

Ранее донская полиция прокомментировала кражу авто у волонтера. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Казуков