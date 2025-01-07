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Росгвардия обеспечит безопасность на Рождество в Сочи и Сириусе

Росгвардейцы обеспечат безопасность на улицах Сочи и Сириуса во время празднования Рождества. Об этом сообщает пресс-служба краевого отделения ведомства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сотрудники Росгвардии проводят проверки территорий храмов на наличие угроз. Затем участки переходят под ответственность полиции.

Кроме того, росгвардейцы круглосуточно патрулируют улицы города и федеральной территории.

Рождественские богослужения проходят в 37 храмах Сочи. Для удобства верующих жителей города также продлили график работы общественного транспорта.

Нурий Бзасежев

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