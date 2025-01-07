Росгвардия обеспечит безопасность на Рождество в Сочи и Сириусе
Росгвардейцы обеспечат безопасность на улицах Сочи и Сириуса во время празднования Рождества. Об этом сообщает пресс-служба краевого отделения ведомства.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Сотрудники Росгвардии проводят проверки территорий храмов на наличие угроз. Затем участки переходят под ответственность полиции.
Кроме того, росгвардейцы круглосуточно патрулируют улицы города и федеральной территории.
Рождественские богослужения проходят в 37 храмах Сочи. Для удобства верующих жителей города также продлили график работы общественного транспорта.