Росгвардия обеспечит безопасность на Рождество в Сочи и Сириусе

Росгвардейцы обеспечат безопасность на улицах Сочи и Сириуса во время празднования Рождества. Об этом сообщает пресс-служба краевого отделения ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сотрудники Росгвардии проводят проверки территорий храмов на наличие угроз. Затем участки переходят под ответственность полиции.

Кроме того, росгвардейцы круглосуточно патрулируют улицы города и федеральной территории.

Рождественские богослужения проходят в 37 храмах Сочи. Для удобства верующих жителей города также продлили график работы общественного транспорта.

Нурий Бзасежев