Жителей Сочи приглашают на рождественские службы в 37 храмах города

Рождественские богослужения пройдут в Сочи во всех 37 храмах. Ночные службы запланированы в 28 церквях, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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Для удобства горожан и туристов также продлили график движения автобусов. В ночь с 6 на 7 января транспорт на маршрутах №30, 38, 43, 92, 95, 556 и 560 будет работать до 3:00.

Кроме того, в праздничные дни усилят меры безопасности на территории Сочи.

Нурий Бзасежев