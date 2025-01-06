На Кубани опробовали метод защиты пляжей от новых выбросов мазута

В Кореновском районе Кубани протестировали способ защиты пляжей от выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

На побережье устанавливают специальную сетку, которая предотвращает попадание мазута на пляж. По прогнозу специалистов, частицы нефтепродуктов должны будут оседать на барьере.

Эксперимент стал частью мероприятий по предотвращению повторного загрязнения пляжей.

Ранее сообщалось, что ученые начнут искать способы «связывания» мазута на Кубани. Научные исследования стартуют с 8 января.

Нурий Бзасежев