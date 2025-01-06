На подъезде к Раифе начал работать эвакуатор из-за больших пробок

В Зеленодольском районе на повороте к Раифскому монастырю начал работать эвакуатор после образования больших пробок. Об этом рассказала руководитель пресс-службы района Регина Чибрикова.

Обочины дороги на подъезде к Раифе остаются заполненными автомобилями. Из-за этого образуются длинные пробки, а снегоуборочная техника с трудом может проехать. Подъезд к Раифскому монастырю сужается, из-за чего возможны аварийные ситуации.

Ранее в поселке Садовый организовали дополнительную парковку и шаттл для доставки туристов. В пресс-службе Зеленодольского района отметили, что новая парковка остается полупустой, а водители продолжают оставлять машины на обочине.

Эвакуатор начал работать вечером. Водители смогут забрать свои автомобили со штрафстоянки.

Сегодня в Татарстане пройдут рождественские богослужения. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил местных жителей с Рождеством Христовым.

Диана Соловьёва