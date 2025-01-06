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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Рождеством Христовым

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил граждан с Рождеством Христовым.

«Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Для христиан всего мира он знаменует надежду на лучшее, указывает путь к духовному совершенствованию, счастью и созиданию», — рассказал господин Минниханов.

По мнению раиса республики, Рождество является праздником добра, веры, любви. Рустам Минниханов отметил, что празднование утверждает незыблемость традиционных ценностей и показывает, насколько важны крепкие семейные отношения.

Раис Татарстана пожелал, чтобы в новом году было еще больше благих дел, и выразил надежду, что 2025 год принесет радость новых свершений.

«Желаю вам светлого рождественского настроения, счастья, мира, добра и благополучия!», — отметил Рустам Минниханов.

Диана Соловьёва

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