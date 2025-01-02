В Зеленодольске организуют парковку и шаттл из-за пробок у Раифского монастыря

В Зеленодольском районе Татарстана, в поселке Садовый с 3 по 8 января организуют дополнительную парковку и шаттл для доставки туристов из-за пробок у Раифского монастыря. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

Меры приняли в связи с популярностью фестиваля «Лед и Свет» в Раифском монастыре и пробками на подъезде к Раифе.

«Мы приносим извинения за неудобства и будем прорабатывать пути решения по улучшению трафика и доступности к Раифской святыне», — рассказал Михаил Афанасьев.

Шаттл для доставки туристов будет работать с 10:00 до 18:00 по маршруту Садовый — Раифский монастырь — Садовый. Проезд бесплатный.

Диана Соловьёва