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Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Индонезия вступила в объединение БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщило правительство Бразилии, передают «РИА Новости».

С 1 января Бразилия является председательствующей страной в БРИКС. С нового года партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Предполагалось, что Индонезия присоединится к объединению в качестве государства-партнера.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 стран получили статус партнеров объединения.

Диана Соловьёва

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