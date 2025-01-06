Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Индонезия вступила в объединение БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщило правительство Бразилии, передают «РИА Новости».

С 1 января Бразилия является председательствующей страной в БРИКС. С нового года партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Предполагалось, что Индонезия присоединится к объединению в качестве государства-партнера.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 стран получили статус партнеров объединения.

Диана Соловьёва