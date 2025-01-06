Правительство продлило отсрочку для цирков по требованиям к содержанию животных

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, продляющее отсрочку по требованиям к содержанию некоторых видов животных в стационарных цирках, которые начали работу до 1 января 2020 года. Требования вступят в силу с 1 марта 2026 года, а не с 1 января 2025-го, как было определено ранее.

Речь идет о требованиях к освещенности, размеру служебных проходов для персонала, а также размеру вольеров и клеток для крупных кошачьих, медведей, бегемотов, крупных копытных животных и приматов. Например, площадь вольеров для приматов должна составлять от 4 до 20 кв. м в зависимости от размера животного. Также в них должны быть безопасные конструкции для лазания, лианы и игрушки.

В ноябре 2024 года Минкультуры предложило продлить срок введения требований к циркам до 2030 года. В министерстве сочли, что для переоборудования зоотеатров и цирков потребуется «гораздо больше времени», так как нужно учитывать конструктивные особенности и архитектуру зданий.