Кубанские казаки отправили более 6,4 тысячи тонн гумпомощи в зону СВО

С начала специальной военной операции (СВО) казаки Краснодарского края передали более 6,4 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает администрация Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За последние три недели в зону СВО доставили 200 тонн помощи, включая технические средства, экипировку, теплые вещи и новогодние подарки. По словам войскового атамана Александра Власова, казаки в ежедневном режиме поддерживают военнослужащих, участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов вместе с молодежью и инициативными группами.

Новогодние посылки, собранные казаками и школьниками, включали генераторы, маскировочные сети, газовые баллоны, медикаменты, продукты и домашнюю выпечку. Грузы направили добровольческим отрядам БАРС и жителям новых регионов.

Анна Гречко