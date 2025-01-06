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Кубанские казаки отправили более 6,4 тысячи тонн гумпомощи в зону СВО

С начала специальной военной операции (СВО) казаки Краснодарского края передали более 6,4 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает администрация Кубани.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За последние три недели в зону СВО доставили 200 тонн помощи, включая технические средства, экипировку, теплые вещи и новогодние подарки. По словам войскового атамана Александра Власова, казаки в ежедневном режиме поддерживают военнослужащих, участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов вместе с молодежью и инициативными группами.

Новогодние посылки, собранные казаками и школьниками, включали генераторы, маскировочные сети, газовые баллоны, медикаменты, продукты и домашнюю выпечку. Грузы направили добровольческим отрядам БАРС и жителям новых регионов.

Анна Гречко

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