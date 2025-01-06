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Задержанным за стрельбу в Сочи оказался блогер Ренат Пашаев

Задержанным в аэропорту Сочи за стрельбу и высказывание экстремистских лозунгов оказался блогер Ренат Пашаев, ранее находившийся в розыске. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Москве в новогоднюю ночь. Днем позже, 1 января, блогер выложил видеоролик, в котором он оскорбляет сотрудников полиции и выкрикивает провокационные лозунги. Кроме того, на кадрах запечатлен момент стрельбы из оружия рядом с жилым зданием.

После распространения видео полиция объявила блогера в розыск. Задержать Рената Пашаева удалось в аэропорту Сочи, когда он пытался вылететь за границу. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения для нарушителя.

Нурий Бзасежев

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