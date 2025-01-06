Задержанным за стрельбу в Сочи оказался блогер Ренат Пашаев
Задержанным в аэропорту Сочи за стрельбу и высказывание экстремистских лозунгов оказался блогер Ренат Пашаев, ранее находившийся в розыске. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Инцидент произошел в Москве в новогоднюю ночь. Днем позже, 1 января, блогер выложил видеоролик, в котором он оскорбляет сотрудников полиции и выкрикивает провокационные лозунги. Кроме того, на кадрах запечатлен момент стрельбы из оружия рядом с жилым зданием.
После распространения видео полиция объявила блогера в розыск. Задержать Рената Пашаева удалось в аэропорту Сочи, когда он пытался вылететь за границу. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения для нарушителя.