Задержанным за стрельбу в Сочи оказался блогер Ренат Пашаев

Задержанным в аэропорту Сочи за стрельбу и высказывание экстремистских лозунгов оказался блогер Ренат Пашаев, ранее находившийся в розыске. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Москве в новогоднюю ночь. Днем позже, 1 января, блогер выложил видеоролик, в котором он оскорбляет сотрудников полиции и выкрикивает провокационные лозунги. Кроме того, на кадрах запечатлен момент стрельбы из оружия рядом с жилым зданием.

После распространения видео полиция объявила блогера в розыск. Задержать Рената Пашаева удалось в аэропорту Сочи, когда он пытался вылететь за границу. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения для нарушителя.

Нурий Бзасежев