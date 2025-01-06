Жителя Сочи задержали за стрельбу и поддержку экстремизма

В аэропорту Сочи сотрудниками полиции при попытке покинуть страну был задержан местный житель. Ему вменяют хулиганство (213 УК РФ), а также пропаганду экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ) и нарушение иностранцем режима пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ), сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Ранее в сети появилось видео, где мужчина стрелял из неустановленного оружия рядом с жилыми домами, оскорблял правоохранителей и выражал поддержку запрещенной экстремистской организации.

Как отметила Ирина Волк, слаженная работа московской и кубанской полиции позволила оперативно найти нарушителя. Информацию передали в Краснодарский край.

Нурий Бзасежев