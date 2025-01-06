В Ростове завершен капремонт восьми фонтанов

В донской столице завершили капитальный ремонт восьми городских фонтанов в конце 2024 года. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

В ходе работ обновили фонтаны «Лира» (ул. Пушкинская), «Девушки, собирающие виноград» (пр. Буденновский), «Сбор винограда» (пр. Буденновский), «Покровский» (Покровский сквер), «Ротонда» (парк 1-го Мая), «Орфей» (ул. Большая Садовая), «Фантазия» (Рабочая площадь) и «Витязь» (пр. Буденновский).

На объектах заменили оборудование. В частности, насосы, фильтровальные установки, трубопроводы, форсунки, привели в порядок облицовку, чаши.

После капремонта фонтаны были законсервированы на зиму. Их открытие запланировано на 1 мая 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Ростов», работы должны были завершиться в ноябре 2024 года. Причиной администрация назвала «возникшие в ходе исполнения контракта обстоятельств, не зависящие от заказчика (управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова) и подрядчика (ООО «Спецстрой»).

Анастасия Казуков