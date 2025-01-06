Уфимский Дворец борьбы за день закупил оборудование на 166 млн рублей

ГАУ «Центр спортивной подготовки РБ "Дворец борьбы"» (учредитель — минспорта Башкирии) 28 декабря заключило 21 договор на поставку оборудования и инвентаря на 166,2 млн руб. Информация о контрактах опубликована на сайте госзакупок 5 января. Источники финансирования и поставщики не называются, закупки проводились у единственных поставщиков.

Средства были потрачены, в частности, на покупку спортивного инвентаря (татами, борцовские ковры, тренажеры), звукового и видеооборудования, светодиодных экранов, трибун, систем разделения залов и других товаров.

Строительство Дворца борьбы велось с начала 2022 года и обошлось в более чем 6,5 млрд руб., здание было торжественно открыто 31 августа 2024 года.

Идэль Гумеров