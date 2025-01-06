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Жители Ростовской области предложили властям запретить продажу пиротехники

В Ростовской области жители попросили властей полностью запретить продажу пиротехники. Об этом они написали в комментариях к публикациям в Telegram-каналах врио губернатора Юрия Слюсаря и главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой после воздушной атаки в ночь на 5 января.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

По мнению интернет-пользователей, звуки фейерверков напоминают атаку дронов. Больше всего дончан пугает запуск пиротехники в ночное время. Поэтому они предлагают ввести запрет на ее продажу.

Как писал «Ъ-Ростов», в ночь на 5 января средства ПВО уничтожили 37 БПЛА в Таганроге, Тарасовском, Неклиновском и Миллеровском районах. Обломки беспилотников упали на землю и повредили дома, а также автомобили местных жителей. Позже стало известно, что пострадал семилетний ребенок.

В Ростовской области действует запрет на использование пиротехнических изделий. Ограничения не распространяются на хлопушки, бенгальские огни, а также фонтаны холодного огня. При этом в регионе не запрещено продавать пиротехнику.

Анастасия Казуков

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