Жители Ростовской области предложили властям запретить продажу пиротехники

В Ростовской области жители попросили властей полностью запретить продажу пиротехники. Об этом они написали в комментариях к публикациям в Telegram-каналах врио губернатора Юрия Слюсаря и главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой после воздушной атаки в ночь на 5 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

По мнению интернет-пользователей, звуки фейерверков напоминают атаку дронов. Больше всего дончан пугает запуск пиротехники в ночное время. Поэтому они предлагают ввести запрет на ее продажу.

Как писал «Ъ-Ростов», в ночь на 5 января средства ПВО уничтожили 37 БПЛА в Таганроге, Тарасовском, Неклиновском и Миллеровском районах. Обломки беспилотников упали на землю и повредили дома, а также автомобили местных жителей. Позже стало известно, что пострадал семилетний ребенок.

В Ростовской области действует запрет на использование пиротехнических изделий. Ограничения не распространяются на хлопушки, бенгальские огни, а также фонтаны холодного огня. При этом в регионе не запрещено продавать пиротехнику.

Анастасия Казуков