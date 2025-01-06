Нефтяные пятна нашли на участке от центрального пляжа Анапы до Витязево

Крупные и мелкие пятна нефтепродуктов от крушения танкеров обнаружили в ходе мониторинга пляжей и акватории 5 января на участке от центрального пляжа Анапы до поселка Витязево, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Необходимо максимально собрать их еще в воде. Кроме того, стоит задача еще нарастить группировку сил и средств, чтобы в ближайшие два-три дня вывезти загрязненный грунт, накопленный на пляжах»,— сказал первый вице-губернатор края Игорь Галась, его слова приводит оперштаб региона в Telegram. В течение ночи морспасслужба провела работы в акватории шестью судами с прожекторами. Обнаруженные пятна нефтепродуктов были обработаны сорбентом.

После разлива мазута с танкеров в Анапе и Темрюкском районе спасли более 5,6 тыс. птиц, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Кубани. От нефтепродуктов очищено почти 36 тыс. кв. м Керченского пролива. За все время с момента крушения танкеров спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 102 тыс. т загрязненного грунта с пляжей.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива 15 декабря. Вытекшие нефтепродукты, объем которых оценили в 3 тыс. т, загрязнили 54 км берега и продолжили распространяться, достигнув берегов Крыма. Режим ЧС регионального характера объявлен в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».