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Коммерсантъ FM
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Нефтяные пятна нашли на участке от центрального пляжа Анапы до Витязево

Крупные и мелкие пятна нефтепродуктов от крушения танкеров обнаружили в ходе мониторинга пляжей и акватории 5 января на участке от центрального пляжа Анапы до поселка Витязево, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Необходимо максимально собрать их еще в воде. Кроме того, стоит задача еще нарастить группировку сил и средств, чтобы в ближайшие два-три дня вывезти загрязненный грунт, накопленный на пляжах»,— сказал первый вице-губернатор края Игорь Галась, его слова приводит оперштаб региона в Telegram. В течение ночи морспасслужба провела работы в акватории шестью судами с прожекторами. Обнаруженные пятна нефтепродуктов были обработаны сорбентом.

После разлива мазута с танкеров в Анапе и Темрюкском районе спасли более 5,6 тыс. птиц, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Кубани. От нефтепродуктов очищено почти 36 тыс. кв. м Керченского пролива. За все время с момента крушения танкеров спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 102 тыс. т загрязненного грунта с пляжей.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива 15 декабря. Вытекшие нефтепродукты, объем которых оценили в 3 тыс. т, загрязнили 54 км берега и продолжили распространяться, достигнув берегов Крыма. Режим ЧС регионального характера объявлен в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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