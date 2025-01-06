Guardian: устойчивость к антибиотикам вызовет смерть 40 млн человек к 2050 году

Около 40 млн человек могут стать жертвами резистентности к антибиотикам к 2050 году. Об этом пишет британская газета The Guardian, приводя соответствующее мнение бывшего главного санитарного врача Англии Салли Дэвис.

По словам специалиста, каждый год около 1 млн человек умирают вследствие наличия устойчивости к действию противомикробных препаратов. Эти показатели в течение следующих 25 лет будут расти, что делает проблему более актуальной, продолжила госпожа Дэвис. Она добавила, что «супербактерии», у которых есть устойчивость к антибиотикам, все менее восприимчивы к лечению, которое получают заболевшие.

Эксперт обратила внимание, что за последние 35 лет среди людей старше 70 лет показатели смертности увеличились на 80%, так как проблема старения населения связана с появлением большого числа людей, которые страдают хроническими заболеваниями и уязвимы перед новыми типами бактерий.

Ранее Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР зафиксировало в северных провинциях вспышку метапневмовируса человека. Симптомы метапневмовируса сходны с проявлениями простуды: кашель, насморк, лихорадка, головная боль. У людей с ослабленным иммунитетом, младенцев и пожилых людей метапневмовирус может вызвать серьезные осложнения.

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