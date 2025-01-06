Глава Минфина Сирии пообещал рост зарплат госслужащих на 400%

Временное правительство Сирии анонсировало повышение с февраля зарплат служащих госсектора сразу на 400%. Об этом в интервью Reuters сообщил министр финансов Мохаммед Абазид. Он связал это с необходимостью стабилизировать экономику после гражданского конфликта и в связи с действием внешних санкций. В Сирии сейчас насчитывается около 1,3 млн чиновников.

Господин Абазид уточнил, что в январе надбавку получат госслужащие с необходимым уровнем образования, опыта и компетенций. По его словам, решение будет стоить бюджету $125 млн. Финансирование будет осуществляться за счет внешней помощи, инвестиций, разморозки зарубежных госактивов. Зарплаты сирийских госслужащих в президентство Башара Асада составляли около $25 в месяц. По данным Всемирного банка, из-за этого около 75% жителей жили менее чем на $3,65 в день, а 33% — на менее чем $2,15.

Власть в Сирии сменилась вскоре ноябрьского наступления исламистских группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Башар Асад покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший «правительство спасения» в провинции Идлиб, объявил о назначении главой переходного правительства, которое проработает до 1 марта 2025 года.

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