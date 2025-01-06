В Черном море нашли 32 погибших дельфина после разлива мазута

В Керченском проливе зафиксировали массовую гибель дельфинов. Как сообщает центр спасения «Дельфа», причиной гибели млекопитающих является разлив мазута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Всего с момента аварии обнаружили 61 погибшего дельфина. Эксперты отметили, что 32 особи умерли после 15 декабря. Пострадали, в частности, азовки — самые уязвимые представители китообразных.

Волонтеры центра также прогнозируют возможное увеличение числа погибших дельфинов. Специалисты подчеркнули, что необходимо срочно организовать стационар для оказания помощи животным, поскольку загрязненные мазутом мелководья больше не подходят для реабилитации.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. В Черное море попало около 3 тыс. тонн мазута, загрязнившего 54 км береговой линии. Спасательные службы уже собрали более 96 тыс. тонн испачканного грунта.

Нурий Бзасежев