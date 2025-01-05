В 2025 году в Чувашии начнут строить 3 новые школы

В 2025 году начнут строить школы в районе «Новый город» в Чебоксарах, в селе Чуварлеи и поселке Вурнары. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Помимо школ, в республике планируют начать строительство канализационного коллектора в Кугесях, биологических очистных сооружений в Сосновке, 10 блочно-модульных котельных в Алатыре и Шумерле, а также причальных стенок в Козловке и Мариинском Посаде.

В 2025 году также планируется завершить строительство детского сада в Москакасах Моргаушского округа, домов культуры в различных населенных пунктах республики, отделения судмедэкспертизы в Алатыре, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в деревнях Сятракасы и Большие Катраси Чебоксарского округа, поликлиники в Шихазанах Канашского округа, шести врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в разных округах, а также футбольного манежа на стадионе «Труд» в Чебоксарах.

Также запланирована реконструкция очистных сооружений в Батырево и Цивильске, музея имени А. Г. Николаева в селе Шоршелах Мариинско-Посадского округа и пруда-накопителя № 2 на территории полигона ТБО в Новочебоксарске.

Влас Северин