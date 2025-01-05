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Коммерсантъ FM
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После крушения танкеров в Черном море нашли более 30 погибших дельфинов

После крушения двух танкеров в Керченском проливе в Черном море были обнаружены тела 32 погибших дельфинов, сообщил центр спасения «Дельфа». Их смерть, предположительно, связана с разливом мазута.

Всего с момента ЧС эксперты «Дельфы» зафиксировали 61 погибшее китообразное, из которых 32 особи погибли после 15 декабря. Судя по состоянию тел животных, основная их часть погибла в первые десять дней катастрофы. «Пострадали в основном азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными»,— сообщили в центре.

Центр также предупредил о возможном увеличении числа пострадавших дельфинов и заявил о необходимости скорейшей организации стационара для оказания животным длительной помощи. «Это критически важно, так как в загрязненных мазутом местах оказывать помощь дельфинам прямо на мелководье, как мы делали это раньше, в этом сезоне будет уже невозможно. Поэтому стационар нужно организовать в максимально короткие сроки»,— заявили волонтеры.

Крупное загрязнение в Черном море произошло 15 декабря в Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут. Вытекшие нефтепродукты, объем которых оценили в 3 тыс. тонн, загрязнили 54 км берега и продолжили распространяться, достигнув берегов Крыма. К настоящему моменту, по данным МЧС, в Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

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