В Ростове проведут массовые отключения света с 9 по 13 января

С 9 по 13 января 2025 года жители разных районов донской столицы столкнутся с массовыми отключениями электричества. График и список адресов опубликовала компания «Донэнерго» на своем сайте. Отключения будут плановыми и связаны с ремонтными работами на объектах электрического хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители ул. Таганрогская 116/А, 116/Г, 116/5, 116/6 и 118/2 останутся без света 9, а также 10 января.

Также 10 января временное прекращение подачи электроэнергии запланировано на Западном по ул. Жмайлова, 17, 17/1, 19, 19/1, по просп. Стачки, 212, 216, 218, 222А, 214.

Кроме того, 13 января света не будет в Советском районе по ул. Еременко, 50/2, 50/3, 48, а также по ул. Зорге, 37/1, 39, 39/1, 41/46 и 41а.

Работы будут проводиться в утреннее и дневное время.

Анастасия Казуков