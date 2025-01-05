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обновлено 13:59

Власти Неклиновского района показали фото последствий атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область у жителей Новобессергеневского сельского поселения разбились окна в домах, были посечены кровля и стены. Кроме того, повреждения получили хозпостройки и автомобили. Фотографии опубликовал глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко в своем Telegram-канале.

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Фото: Telegram-канал Василия Даниленко

Фото: Telegram-канал Василия Даниленко

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Фото: Telegram-канал Василия Даниленко

Фото: Telegram-канал Василия Даниленко

По словам господина Даниленко, на месте работают комиссия по оценке ущерба, а также бригады энергетиков и газовой службы.

Глава администрации района напомнил жителям о том, что фрагменты сбитых БПЛА могут быть небезопасны. В случае их обнаружения необходимо звонить в службу «112».

Средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область в ночь на 5 января. Всего было уничтожено 37 беспилотников в Таганроге, Тарасовском, Неклиновском и Миллеровском районах. По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, жертв среди населения нет.

Анастасия Казуков

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