Власти Неклиновского района показали фото последствий атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область у жителей Новобессергеневского сельского поселения разбились окна в домах, были посечены кровля и стены. Кроме того, повреждения получили хозпостройки и автомобили. Фотографии опубликовал глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Василия Даниленко Фото: Telegram-канал Василия Даниленко Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Василия Даниленко Фото: Telegram-канал Василия Даниленко

По словам господина Даниленко, на месте работают комиссия по оценке ущерба, а также бригады энергетиков и газовой службы.

Глава администрации района напомнил жителям о том, что фрагменты сбитых БПЛА могут быть небезопасны. В случае их обнаружения необходимо звонить в службу «112».

Средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область в ночь на 5 января. Всего было уничтожено 37 беспилотников в Таганроге, Тарасовском, Неклиновском и Миллеровском районах. По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, жертв среди населения нет.

Анастасия Казуков