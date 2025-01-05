Донская полиция прокомментировала кражу авто у волонтера из Курска

По факту хищения машины у волонтера Андрея Лямцева из Курска, донская полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По результатам действиям участников будет дана соответствующая правовая оценка», — сказано в сообщении ведомства.

Как писал «Ъ-Ростов», по информации Telegram-канала «Типичный Курск», Андрей Лямцев возит гуманитарную помощь в зону СВО. 2 января его машина сломалась под Ростовом, и волонтер вызвал эвакуатор, чтобы доставить авто на СТО. Исполнитель согласился выполнить работу за 23 тыс. руб. Когда машина была погружена, он отвез ее на частную стоянку и потребовал за нее «выкуп» более 80 тыс. руб.

На этот инцидент обратил внимание в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, владелец похищенного авто несколько раз безуспешно обращался в правоохранительные органы. Господин Хинштейн лично связался с прокурором Ростовской области Романом Прасковым, чтобы в ведомстве приняли соответствующие меры.

Донская прокуратура уже начала проверку и вернет автомобиль волонтеру. Возбуждено уголовное дело о самоуправстве (ч 1. ст 330 УК РФ).

Анастасия Казуков