Прокуратура вернет волонтеру из Курска похищенный в Ростове автомобиль

По факту хищения автомобиля курского волонтера Андрея Лямцева в Ростове возбуждено уголовное дело о самоуправстве (ч 1. ст 330 УК РФ). Донская прокуратура проверит распространившуюся в СМИ информацию и вернет машину владельцу — информирует пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Типичный Курск» Фото: Telegram-канал «Типичный Курск»

Соответствующие меры сотрудники надзорного органа приняли после того, как на ситуацию обратил внимание в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он рассказал, что лично связался с прокурором Ростовской области Романом Прасковым, чтобы в ведомстве своевременно приняли меры.

По информации Telegram-канале «Типичный Курск», на который ссылается депутат Хинштейн, Андрей Лямцев возит гуманитарную помощь в зону СВО. Его машина сломалась под Ростовом 2 января, и волонтер вызвал эвакуатор, чтобы доставить авто на СТО. Предприниматель, контакт которого нашел Лямцев, согласился выполнить работу за 23 тыс. руб., однако когда машина оказалась погружена, отвез ее на частную стоянку и потребовал за «выкуп» уже 84 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский