Хачанов и Рублев проиграли в финале турнира ATP в Гонконге в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в финале турнира АТР 250 в Гонконге. В титульном матче они уступили британско-нидерландскому дуэту Сандера Арендса и Люка Джонсона со счетом 5:7, 6:4, 10:7. Призовой фонд турнира превышает $766 тыс.

Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Российские спортсмены девять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. Соперники реализовали два эйса, совершили три двойные ошибки и два брейк-пойнта из пяти.

Следующим турниром, где сыграют российские теннисисты, будет Открытый чемпионат Австралии-2025.

Подробнее об итогах 2024 года для российских спортсменов — в интервью президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева «Ъ».