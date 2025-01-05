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Прокуратура проверит причины массового отключения энергоснабжения в Апшеронске

Прокуратура организовала проверку массового отключения энергоснабжения в Апшеронском районе, оставившего без света 55 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По окончании проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным прокуратуры, в ночь на воскресенье на подстанции произошла авария, в результате которой в Кубанском и Нефтегорском сельских поселениях Апшеронского района, а также самом Апшеронске без электроэнергии остались многоквартирные жилые дома и объекты соцсферы.

Утром в воскресенье «Россети Кубань» сообщили, что на период проведения работ для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов и бытовых потребителей будут задействованы генераторы. Позднее пресс-служба компании объявила, что энергетики восстановили подачу электричества для большей части потребителей Апшеронска.

Михаил Волкодав

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